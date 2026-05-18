Depois de garantir a manutenção - e de ver confirmado o quarto ano consecutivo na Liga - o Estrela da Amadora prepara-se para perder duas peças importantes. Jovane Cabral e Paulo Moreira, dois dos capitães da equipa, terminam contrato em junho e não deverão renovar, sabe o Maisfutebol.

Jovane - que foi convocado para o Mundial por Cabo Verde - deixou inclusive uma mensagem de despedida nas redes sociais.

«Nem sei bem por onde começar... Só posso dizer obrigado. Obrigado ao clube, a todas as pessoas que fizeram parte deste dois anos e a todos os momentos que vivi ao longo desta etapa. Foram tempos de aprendizagem, alegria, crescimento, desafios, vitórias e também momentos difíceis, mas foram exatamente esses momentos que me fizeram crescer dentro e fora de campo», escreveu o avançado de 27 anos.

Porém, o nosso jornal sabe que nos bastidores há conversas entre ambas as partes com o objetivo de encontrar a melhor solução para os dois lados - tal como acontece com Paulo Moreira. Ainda assim, a não continuação na Reboleira é mesmo o cenário mais provável.

Os dois jogadores chegaram ao Estrela da Amadora no início da temporada 2024/25 - Jovane proveniente do Sporting e Paulo Moreira do Varzim.

O cabo-verdiano fez, no total, 53 jogos, nove golos e duas assistências pelos tricolores. Foi, inclusive, o melhor marcador desta temporada - com sete tiros certeiros. Já Paulo Moreira soma 57 jogos, quatro golos e duas assistências nas duas épocas.