O futebolista uruguaio Juan Boselli é reforço do Tondela. O clube beirão, da I Liga, confirmou na noite desta segunda-feira a contratação, num acordo válido para as próximas duas temporadas.

Boselli, de 21 anos, é avançado e é internacional sub-20 pelo Uruguai, tendo estado em dois Mundiais do escalão, em 2017 e em 2019.

Na época transata, 2020/2021, Boselli representou a equipa B do Cádiz, em Espanha, país onde também já tinha jogado no CF Peralada. Pelo meio, teve uma passagem pelo Athletico Paranaense do Brasil. Tudo isto após ter despontado no seu país, na equipa principal do Defensor Sporting, em 2017 e 2018.