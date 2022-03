O internacional ucraniano Júnior Moraes foi oficializado como reforço do Corinthians, até dezembro de 2023, depois de deixar o Shakhtar Donetsk devido à invasão russa.

A ligação com o Shakhtar terminava no final da presente temporada, mas a FIFA suspendeu os contratos dos jogadores e treinadores até essa mesma data, pelo que Moraes já pôde assinar pelo novo clube, onde vai ser treinado pelo português Vítor Pereira.

Naturalizado ucraniano desde 2019, o avançado de 34 anos soma ainda passagens pelos ucranianos do Metalurg Donetsk e Dinamo Kiev. Jogou ainda nos romenos do Gloria Bistrita, nos búlgaros do CSKA Sofia e nos chineses do Tianjin Quanjian.

No Brasil, iniciou a carreira no Santos, tendo representado também o Ponte Preta e Santo André.