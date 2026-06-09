É oficial, Justin de Haas vai deixar o Famalicão. O defesa central utilizou as redes sociais para confirmar que não continuará no clube famalicense.

«Após três anos inesquecíveis, chegou a hora de me despedir de Famalicão. Desde o primeiro momento em que entrei no clube, senti que era muito mais do que apenas um clube de futebol. Senti-me em família e sempre me senti em casa aqui», começa por referir numa publicação no Instagram.

Após três anos no Famalicão, o neerlandês fez um total de 88 jogos. A última temporada foi a mais goleadora da carreira, somando seis golos em 33 jogos.

«Juntos, alcançámos coisas especiais como equipa, batemos recordes e fizemos história. Sinto-me incrivelmente orgulhoso por ter feito parte disso. A nível pessoal, também cresci muito, tanto como jogador como como pessoa», pode ler-se ainda.

O defesa-central de 26 anos terminava contrato em junho deste ano, pelo que optou por não renovar. O futuro do jogador ainda não é conhecido, sendo que tem sido apontado ao Valencia,

«Dei tudo até ao último dia e vesti a camisola do Fama com muito orgulho. Dizer adeus nunca é fácil. Vou sentir saudades do clube, das pessoas e de todos os momentos que partilhámos. Agora, chegou a altura de um novo desafio e de um novo capítulo na minha carreira. Parto com muita gratidão e belas memórias. Estou convencido de que este clube tem um futuro ainda mais brilhante pela frente e continuará a crescer e a alcançar grandes feitos. Obrigado por tudo, Famalicão», concluiu.