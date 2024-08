Francisco Conceição despediu-se do FC Porto recordando uma frase proferida durante a temporada. Através do X, antigo Twitter, Chico escreveu o seguinte, nesta terça-feira:

«'Para jogar no Porto é preciso dar a vida'. Assim o fiz do primeiro ao último dia. Obrigado e até já Futebol Clube do Porto. De sempre, para sempre», numa publicação acompanhada de duas fotografias.

Chico fez referência a uma frase utilizada por ele am abril deste ano, na flash interview posterior à vitória do FC Porto diante do Vitória de Guimarães (3-1), no jogo que ditou o apuramento para a final da Taça de Portugal (ganha pelo clube).

«Vimos de um período difícil e, infelizmente, as coisas não têm surgido nos últimos jogos. Entrámos neste jogo com um golo sofrido, mas mostrámos que para representar este símbolo é preciso dar a vida. Foi isso que fizemos. Conseguimos dar a volta de uma forma categórica, a mostrar bom futebol e a fazer golos», disse na altura Francisco Conceição, que marcou um golo nesse jogo.

Francisco Conceição foi anunciado pela Juventus nesta terça-feira, num empréstimo sem opção de compra em que os portistas recebem pelo menos sete milhões de euros, mais três em objetivos.