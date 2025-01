A Juventus está muito perto de levar a melhor na disputa com o Sporting pela contratação de Alberto.

O Maisfutebol apurou que o emblema italiano atingiu os números pedidos pelo V. Guimarães e caminha para desviar assim o jogador de Alvalade.

Em busca de um substituto imediato para o brasileiro Danilo, ex-FC Porto, os italianos apresentaram nas últimas horas uma oferta na casa dos 15 milhões de euros, entre fixos e variáveis, e aceitaram deixar uma percentagem de uma futura venda para os minhotos.

O lateral-direito estava decidido a voltar a trabalhar com Rui Borges - até por isso rejeitou na semana passada uma investida dos ingleses do Brighton - mas viu o emblema vimaranense dificultar as negociações com os leões.

Sem acordo entre os clubes portugueses, Alberto considerou ainda mais a proposta da Juventus, sobretudo porque terá a oportunidade de jogar a Liga dos Campeões e lutar por títulos. Obviamente, o lado financeiro também pesou.

O Sporting, recorde-se, havia apresentado ao V. Guimarães a seguinte proposta: 10 milhões de euros fixos, com mais dois milhões de euros variáveis, além de 15 por cento de uma futura venda para o V. Guimarães.