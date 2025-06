O Mundial de Clubes veio alterar um pouco o paradigma das transferências nos grandes clubes. A competição decorre entre dia 15 de junho e 13 de junho, ultrapassando a data limite de muitos contratos - 30 de junho. Entre eles, os de empréstimo.

É o caso do português Renato Veiga, que foi cedido pelo Chelsea à Juventus até ao fim deste mês. No entanto, o clube italiano quer contar com o defesa para o Mundial de Clubes na sua íntegra, acautelando uma passagem até às últimas fases do torneio.

Tal como noticiado na imprensa italiana, e confirmado pelo Maisfutebol, a Juventus negoceia com o Chelsea o prolongamento do empréstimo, prevendo-se para breve o anúncio de uma decisão.

Além disso, segundo apurámos, a Juventus demonstrou interesse em continuar com Renato Veiga para a próxima temporada. Porém, ainda é cedo para perceber em que moldes (num novo empréstimo ou em definitivo).

O internacional português assinou pelo Chelsea no verão de 2024, tendo custado ao clube inglês 14 milhões de euros, proveniente do Basileia. Tem contrato até 2031.