Arkadiusz Milik é oficialmente reforço da Juventus, por um ano de empréstimo do Marselha.

O avançado polaco de 28 anos regressa a Itália está de volta a Itália, onde representou o Nápoles durante quatro épocas.

O jogador é cedido pelo Marselha por uma época, a Juventus fica com opção de compra, e ganha uma opção para o ataque que procurava desde o início do mercado de transferências, com várias opções que, entretanto, se goraram.

Na época passada, Milik marcou 20 golos em 37 jogos no Marselha.