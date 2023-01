Branimir Kalaica, defesa-central que esteve ligado ao Benfica entre 2016/17 e 2021/22, foi anunciado como reforço do NK Lokomotiva.

O jogador croata de 24 anos estava sem clube desde que deixou as águias no final da época passada, estando agora de regresso ao país natal para competir.

Durante a ligação ao Benfica, Kalaica fez apenas um jogo pela equipa principal: em 2016/17 diante do Boavista no Bessa (2-2), jogo da última jornada do campeonato e no qual marcou um golo.

Nas redes sociais, Kalaica deixou uma longa mensagem de agradecimento aos encarnados, com especial destaque para a festa no Marquês de Pombal, aquando do título de 2016/17.

A mensagem de Kalaica:

«Depois de 6 anos ao serviço do Benfica chegou a hora de me despedir. Passei por momentos muito bons(inesquecíveis) e por alguns menos bons como é normal na vida de um jogador. Contudo o mais importante é que dei sempre o meu máximo pelo clube. Joguei com os melhores, treinei nas melhores condições e cresci muito como jogador e como pessoa. Desde que cheguei tive um apoio enorme por parte dos adeptos tanto na rua como no Estádio e serei sempre grato por isso! Do ambiente no estádio nem é preciso falar… Os momentos como o golo contra o Boavista e a festa no Marquês nunca esquecerei (que festa…) irão ficar para sempre na minha mente. Foi um prazer representar o maior do Portugal. Deixo aqui um especial agradecimento á direção , staff, equipa técnica, a todos os treinadores e jogadores com quem tive o prazer de conviver estes últimos 6 anos, foi um prazer!! Agora é a hora de novos desafios.»

