Branimir Kalaica, defesa-central que esteve ligado ao Benfica entre 2016/17 e 2021/22, foi anunciado como reforço do NK Lokomotiva.

O jogador croata de 24 anos estava sem clube desde que deixou as águias no final da época passada, estando agora de regresso ao país natal para competir.

Durante a ligação ao Benfica, Kalaica fez apenas um jogo pela equipa principal: em 2016/17 diante do Boavista no Bessa (2-2), jogo da última jornada do campeonato e no qual marcou um golo.