O Al Hilal anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Não foi revelada a nova duração do vínculo.

Koulibaly está na terceira temporada ao serviço do clube, tendo chegado em 2023. Já soma 117 jogos, sendo que nesta época participou em 17, sob o leme de Simone Inzaghi. 

Aos 34 anos, o ex-Chelsea e Nápoles é um dos esteios da equipa e da seleção ganesa. 

