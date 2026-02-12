Transferências
OFICIAL: Kalidou Koulibaly renova contrato com o Al Hilal
Defesa ganês chegou à Arábia Saudita em 2023
O Al Hilal anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. Não foi revelada a nova duração do vínculo.
Koulibaly está na terceira temporada ao serviço do clube, tendo chegado em 2023. Já soma 117 jogos, sendo que nesta época participou em 17, sob o leme de Simone Inzaghi.
Aos 34 anos, o ex-Chelsea e Nápoles é um dos esteios da equipa e da seleção ganesa.
