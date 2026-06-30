O Torreense garantiu a contratação de Karem Zoabi, junto do Rio Ave. O clube da II Liga reforça assim o ataque com o ponta-de-lança israelita.

O jogador de 20 anos chegou a Portugal em 2024, proveniente do Hapoel Katamon, do Israel. Esteve, portanto, duas épocas nos vilacondenses. Na última temporada fez apenas seis jogos, marcando um golo.

Reforça, portanto, o emblema da II Liga que, recorde-se, vai jogar a Liga Europa na próxima temporada depois de ter conquistado a Taça de Portugal frente ao Sporting. 

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