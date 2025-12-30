Kazuyoshi Miura, que já passou por Portugal, vai continuar a carreira de futebolista aos 58 anos. O avançado, que faz 59 anos em fevereiro de 2026, foi oficializado como reforço do Fukushima United, do terceiro escalão japonês, por empréstimo do Yokohama.

O avançado chega proveniente do Atletico Suzuka, do quarto escalão, tendo sido opção em sete encontros em 2025. «A minha paixão pelo futebol nunca mudou, mesmo com o passar dos anos», referiu o avançado, a caminho do 17.º clube e da 41.ª temporada como profissional.

Miura, apelidado de «Rei Kazu» no Japão, teve uma passagem por Portugal, na altura entre 2023 e 2024, tendo cumprido oito jogos pela Oliveirense na II Liga. A nível de seleção, Miura soma 89 internacionalizações e 55 golos pela seleção principal do Japão, da qual é o segundo melhor marcador de sempre.

Fez a estreia como sénior ao serviço do Santos, do Brasil, em 1986. Na carreira passou por clubes do Brasil, Itália, Croácia e Austrália, intercalados com diversas experiências no Japão.