Keisuke Honda estava de saída do Portimonense, mas afinal vai continuar a trabalhar com a equipa e na terça-feira fez o seu primeiro treino plenamente integrado com o conjunto algarvio.

De acordo com o que o Maisfutebol apurou, existe a possibilidade desta lenda do futebol japonês ficar em Portimão e vir a ser inscrito na próxima temporada, à semelhança do que acontecerá com o recente reforço Giannelli Imbula (ex-FC Porto).

Recorde-se que Honda foi anunciado no início de fevereiro como reforço do Portimonense. No entanto, após ter sido detetado um erro na interpretação do regulamento, que impedia a sua inscrição, a saída do médio de 34 anos foi então dada como praticamente certa.

A situação sofreu entretanto um volte-face e Honda surge agora integrado no plantel e com possibilidades de vir a ser reforço para a próxima época.

Honda esteve em três Campeonatos do Mundo (2010, 2014 e 2018), soma 98 internacionalizações e 37 golos pela seleção do Japão, além de passagens importantes pela Rússia (CSKA, de 2010 a 2014) e Itália (AC Milan, 2014 a 2017). A partir de 2017, o histórico jogador nipónico tem experimentado campeonatos menos mediáticos. Esteve no México (Pachuca), Austrália (Melbourne Victory), Holanda (Vitesse) e Brasil (Botafogo).