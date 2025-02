No mesmo dia, o Casa Pia anunciou as contratações do defesa-central angolano Khaly e do avançado norte-americano Korede Osundina. O anúncio foi feito pelo clube da Liga portuguesa nas redes sociais.

Khaly é internacional angolano por uma ocasião e tem 21 anos. Chega ao Casa Pia oriundo dos georgianos do Dila, no qual realizou 25 encontros, na sua primeira experiência fora do país natal.

Korede Osundina tem 20 anos, tem dupla nacionalidade nigeriana e norte-americana e jogava nos neerlandeses do Dordrecht há uma época e meia. Nesse período, somou dez golos em 54 partidas.