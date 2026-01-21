É oficial, Kikas deixou o Estrela da Amadora e reforçou ao Eupen, da II Liga belga, tal como o nosso jornal noticiou em momento oportuno. O avançado assinou um contrato válido até 2028.

A oficialização foi feita esta quarta-feira, dois dias depois de João Nuno, treinador dos tricolores, confirmar a saída do avançado de 27 anos. Apesar de os valores da transferência não serem conhecidos, o Maisfutebol sabe que o Estrela detém uma percentagem dos direitos do jogador.

Kikas chegou à Amadora na época 2022/23, na altura emprestado pela B SAD. A formação da Reboleira atuava, na época, no segundo escalão português. Cumpriu três temporadas e meia pelos estrelistas. Fez, no total, 101 jogos pelo clube, somando 24 golos e quatro assistências.

Com uma carreira toda em solo luso, o ponta-de-lança parte agora para a primeira experiência no estrangeiro, juntando-se ao sétimo classificado do segundo escalão belga.