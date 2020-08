Depois do empréstimo ao Galatasaray, da Turquia e PSV, da Holanda, o grego Kostas Mitroglou, ex-jogador do Benfica, de 32 anos, voltou a treinar com o Marselha, clube dono do passe, mas já sabe que não vai ficar no plantel. Isso disse aos jornalistas o treinador André Villas-Boas aos jornalistas em conferência de impresa

«Falei com o Kostas [Mitroglou] para vir treinar connosco às vezes. Também lhe disse que não conto com ele e estamos a tratar da saída. Não posso expulsar um jogador, ele tem contrato, mas já falámos sobre isso e não há 1% de hipótese de entrar no nosso plantel», afirmou o técnico português.

«Gosto dele e ele disse-me que eu sou o único português com quem não tem uma boa relação. É pena, mas foi uma conversa sincera e direta e desejo-lhe o melhor», adiantou Villas-Boas.