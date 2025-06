Charalampos Kostoulas entrou para a história do futebol grego. O avançado de apenas 18 anos que pertencia ao Olympiakos assinou pelo Brighton, de Inglaterra, a troco de 35 milhões de euros mais dois em objetivos, segundo a imprensa inglesa.

Kostoulas bate assim o recorde de transferências da Grécia. O detentor era o português Daniel Podence, que custou 19 milhões de euros ao Wolverhampton vindo do Olympiakos.

O jogador assina contrato até 2029 com o clube inglês. O vencedor da Youth League tinha marcado sete golos na época que agora terminou.

Nascido a 30 de maio de 2007 em Atenas, Kostoulas vem de uma família de futebolistas. É filho do antigo internacional grego Athanasios Kostoulas, e o seu irmão Konstantinos Kostoulas, de 20 anos, passou a época de 2024/25 no Rio Ave, por empréstimo do Olympiacos.