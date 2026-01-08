Kenneth Taylor, produto da formação do Ajax, vai trocar o clube neerlandês pela Lazio. Após muita especulação na imprensa italiana, o clube sediado em Roma partilhou uma imagem do jogador já a envergar um cachecol do clube.

A transferência deverá ser oficializada pelos dois clubes nas próximas horas. A imprensa italiana garante que o médio neerlandês vai custar 17 milhões de euros aos cofres da Lazio.

Taylor foi, assumidamente, um dos grandes alvos do FC Porto no mercado de transferências de verão. Trabalhou com Francesco Farioli no Ajax e era opção para o clube caso Rodrigo Mora saísse.

O próprio assumiu que o primeiro dia após o fecho do mercado foi «difícil», quando questionado sobre o interesse do FC Porto, um «grande clube».

A chegada de Taylor vem suprir a saída de Mattéo Guendouzi para o Fenerbahçe, no mesmo dia em que o clube também anunciou Petar Ratkov.