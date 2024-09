Nuno Tavares tem-se destacado neste início de temporada pela Lazio, na estreia no campeonato italiano. No último encontro, entre Lazio e AC Milan, fez duas asssistências e uma exibição que lhe somou elogios vindos de vários quadrantes.

Claudio Lotito, presidente do clube, regozijou-se com a prestação do jogador e questionou a imprensa italiana: «Viram como ele é bom? O Nuno é um excelente jogador», atirou, em entrevista ao Il Messaggero, depois do jogo.

Agora, nesta terça-feira, Marco Baroni, novo treinador do clube, deixou elogios ao português na Radio TV Serie A:

«Tavares é um rapaz com um grande potencial, não é por acaso que foi jogador do Arsenal. Para além disso, é um rapaz para o qual temos agora de criar um caminho. Esteve muito bem contra o AC Milan, estávamos à espera dele porque chegou e teve um pequeno problema e parou», começou por dizer, em relação à lesão sofrida na pré-época.

«Fez o seu último jogo em fevereiro do ano passado, por isso... é um rapaz que tem um grande potencial, estou convencido de que vamos criar o tecido e a estrutura adequados para que possa dar o seu melhor e emergir, porque tem um potencial incrível», terminou Baroni.