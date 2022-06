Leando Silva vai ser reforço do Hapoel Haifa.

O médio de 26 anos tem acordo total para assinar com o clube israelita por duas épocas, preparando-se desta forma para voltar a emigrar, depois de ter estado um ano e meio no AEL Limassol, do Chipre.

Em Israel, Leandro Silva vai aumentar o contigente de portugueses no campeonato local, que já tinha Miguel Vítor e André Lopes(Hapoel Beer Sheva), André Geraldes e Josué (Maccabi Tel Aviv) e Tomás Podstawski (Bnei Yehuda).