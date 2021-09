No último dia do mercado de verão, o FC Porto inscreveu Sidnei Tavares. Mas quem é este médio português de 19 anos contratado pelos dragões ao Leicester? O Maisfutebol traça o perfil do jovem jogador, com uma ajuda de quem o conhece de perto.

Internacional português nos sub-18 e sub-19, Sidnei Tavares, que é primo de Nani, está nos foxes desde os nove anos.

Apesar de estar na equipa de sub-23 do Leicester, na época passada chegou a jogar pela equipa principal na Premier League (duas presenças) e também na Liga Europa (um jogo).

O contrato com os foxes terminou este verão e, segundo fontes do Leicester contactadas pelo Maisfutebol, Brendan Rodgers tentou convencê-lo a ficar, mas Sidnei Tavares recusou porque a família não gostou da postura do diretor desportivo.

«Tem bom físico, é um jogador ágil, rápido e com boa capacidade técnica. É um médio box to box quem tem boa capacidade de progressão com bola, especialmente em transição ofensiva, onde junta o seu domínio da bola às suas capacidades físicas», conta fonte do Leicester, que explica que Sidnei Tavares tem «um estilo de jogo semelhante ao de Jude Bellingham».

«Ainda está verde do ponto de vista tático e vai melhorar com Sérgio Conceição», acrescenta a mesma fonte.

No FC Porto, Sidnei Tavares deverá treinar com a equipa principal, embora haja a forte possibilidade de jogar na equipa B numa fase inicial.