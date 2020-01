O Leeds, clube do extremo português Hélder Costa, anunciou esta segunda-feira a chegada de Jean-Kévin Augustin.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube inglês revelou que chegou a acordo com o Leipzig para o empréstimo do avançado até ao final da temporada, com os «whites» a ficarem com opção de compra.

Ao serviço do Mónaco, Augustin disputou 13 partidas e apontou apenas um golo.