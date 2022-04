O Leipzig anunciou esta terça-feira a contratação do guarda-redes Maarten Vandevoordt ao Genk.

O futebolista belga, de 20 anos, só vai mudar-se para o emblema germânico em 2024, onde terá um vínculo de cinco anos, até 2029.

Vandevoordt estreou-se com apenas 17 anos a nível sénior e detém mesmo o recorde de guarda-redes mais jovem de sempre a jogar na Liga dos Campeões (17 anos e 287 dias).

A jovem promessa assumiu-se como indiscutível na baliza do Genk, tendo alinhado em 44 dos 45 jogos do clube belga na presente temporada, além de ser internacional sub-21.

O Leipzig pretende que Vandevoordt continue a evoluir nas próximas duas épocas e a jogar com regularidade, para depois assumir o lugar de Peter Gulácsi, atualmente com 31 anos e com contrato até 2025.