Numa altura em que o mercado de transferências está a todo o vapor, Antonio Adán garantiu, em entrevista ao jornal AS, que o seu futuro é no Sporting.

«Assinei por dois anos com opção para um terceiro e assim se mantém. O meu futuro é no Sporting. Vim com a ideia de jogar e de poder competir para estar na Liga dos Campeões. Conseguimos isso e a minha família está feliz aqui», disse o guardião espanhol, abordando o mercado no contexto leonino.

«O treinador disse que quer manter o grupo. Obviamente o mercado é o mercado, mas a ideia do treinador é manter o que temos e voltar a ter gente da formação para ampliar um pouco o plantel para enfrentar as competições que temos neste ano. O clube e o treinador têm uma ideia muito clara. Temos de continuar a trazer miúdos e juntá-los com os jogadores deste ano», acrescentou Adán, que falou também sobre a sensação de ser campeão nos leões.

«Estamos muito felizes, não esperávamos que tudo corresse tão bem. Achámos que seria um bom ano. Quando cheguei fiquei entusiasmado com o projeto por causa das conversas com Hugo Viana e Ruben Amorim, mas não para ganhar o campeonato. Mas quando a temporada começou, vimos que essa possibilidade estava a crescer», afirmou, explicando a mudança para Lisboa quando tinha proposta do Atlético de Madrid para continuar.

«Decidi que era hora de voltar a jogar num projeto onde eu fosse mais uma vez protagonista. O Sporting ofereceu-me a possibilidade de competir para jogar todos os domingos. Isso fez-me tomar uma decisão fácil, aliada ao facto de ir para um clube que lutaria para estar na Champions League, a melhor competição do mundo. Além disso, Lisboa é uma grande cidade, o que foi algo valorizado junto com a minha família.»

«O Sporting é um clube que movimenta muitas pessoas no mundo. É um clube com uma base de adeptos muito apaixonada, é semelhante à forma como o futebol é vivido em Sevilha com os adeptos do Bétis, que, apesar de não terem tido muito sucesso ultimamente, estão sempre presentes. Isso tem um lado positivo como agora com a mobilização e leva também aos anos turbulentos com pessoas que queriam chegar ao poder e dividiram um pouco os adeptos. Há alguns anos tive a oportunidade de vir para o Sporting, quando deixei o Bétis, e nessa altura recusei porque o clube vivia uma situação complicada no poder, após aquele ataque à Academia. Isso acabou e esperamos que este triunfo restabeleça a estabilidade de uma vez por todas. O clube tem uma incrível base de adeptos e um enorme potencial para estar entre os grandes», frisou.

Olhando para trás, para o que foi a temporada, Adán foi questionado sobre algumas defesas em que salvou pontos aos leões. «Estou contente por, apesar de ter tido menos intervenção em alguns jogos, ter havido circunstâncias em que a equipa precisou de mim e eu estava lá. Outras vezes foram outros companheiros.»

«O bom do Sporting é que é difícil destacar um jogador ou outro. Recordo os golos de Coates nos minutos finais, os do Porro, que é lateral, os 27 golos do Pote. Todos deram pontos.»

Adán elogiou ainda os mais jovens do plantel, e Ruben Amorim, «pela personalidade e por não ter medo de os pôr a jogar.» «Nuno Mendes, Tiago Tomás, mas também Bragança. Em breve vai falar-se muito dele. Criou-se um núcleo muito bom de gente da formação.»