O Arouca anunciou nesta quarta-feira o contrato com Bukia, extremo congolês que cumpre a quinta época no clube, ainda que com um empréstimo por um ano.

O extremo de 26 anos prolongou o contrato que acabava em 2022 por mais duas épocas, ficando ligado aos arouquenses até 2024.

«Estou muito contente por prolongar o meu contrato com o clube. Já são muito anos nesta casa e que me tem ajudado a evoluir como jogador e como pessoa», disse, citado pelo clube.