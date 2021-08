Petit pode receber uma, ou até duas caras novas para o ataque do Belenenses neste fecho de mercado de transferências. O avançado brasileiro Alisson Safira viajou na segunda-feira para Lisboa e já fez exames médicos e o também dianteiro Abel Camará já rescindiu oficialmente com o Mafra esta terça-feira e pode voltar a vestir de azul.

Segundo esclarecimento prestado por fonte dos azuis ao Maisfutebol a meio desta tarde, até às 17h30, o entendimento entre Belenenses e Safira está definido e já houve um encontro presencial entre as partes para o acordo que, a consumar-se, será sempre superior a uma temporada.

Por outro lado, há também diálogo com Abel Camará, que fez formação n’ Os Belenenses e representou o clube que agora milita no Campeonato de Portugal por três ocasiões enquanto sénior. Concretizando-se a chegada de Camará, de 31 anos, a mesma deve ser com vínculo de um ano.

Contudo, apurou o nosso jornal até ao momento, nenhum dos dois atletas assinou já pelo clube da I Liga e um negócio pode mesmo influenciar o outro. Isto é: pode chegar apenas um deles ao plantel, mas também ambos poderão ser reforços. Nesta altura, e a horas do fecho do mercado, as negociações por Safira, de 26 anos, estão condicionadas por alguns detalhes que podem inviabilizar a mudança, apesar de o entendimento entre atleta e clube ser total.

Safira, de 26 anos, estava ligado aos brasileiros do Londrina desde 2017. A carreira, feita quase toda no Brasil, teve ainda passagens por Foz do Iguaçu, CRB, Ponte Preta, CSA, Grémio Novorizontino e Almirante Barroso. Trata-se de um jogador que pode, além de avançado, jogar como extremo.