O Belenenses está a tentar a contratação do internacional português Manuel Fernandes. A informação foi avançada pelo jornal A Bola e confirmada pelo Maisfutebol, que sabe que o presidente do clube, Rui Pedro Soares, está a conduzir pessoalmente o processo, que está ainda numa fase muito inicial.

Neste momento, o que é possível dizer é que existe um forte interesse do Belenenses na contratação do médio que jogou no Lokomotiv de Moscovo na última época, e que esse interesse já foi manifestado junto do jogador, que não deu ainda uma resposta.

Para que a contratação seja uma realidade, será necessário que Manuel Fernandes aceite um corte significativo no vencimento a que se habituou nos últimos anos, numa situação semelhante àquela que fez com que Silvestre Varela vestisse de azul na época passada.