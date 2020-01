Caio Lucas está perto de regressar ao Emirados Árabes Unidos, agora para representar o Al Sharjah, atual campeão daquele país.

Recorde-se que o extremo brasileiro foi «reservado» há cerca de um ano pelo Benfica, que o oficializou na condição de jogador livre no verão de 2019 depois de terminar uma ligação de três épocas ao Al Ain.

Em meia época ao serviço das águias, Caio somou 11 jogos oficiais, mas foi opção inicial apenas por três vezes: duas na Taça da Liga e uma na Taça de Portugal. No campeonato, onde até assinou o único golo até agora com a camisola encarnada, completou apenas 54 minutos distribuídos por quatro aparições.

Depois de German Conti, Raúl de Tomás e Gedson, o Benfica está prestes a fechar mais um dossiê no mercado de inverno e de se aproximar de um desejo há muito publicamente assumido por Bruno Lage: o de trabalhar com um plantel mais reduzido.

«Não é novidade que queremos ter um plantel mais curto, porque temos a capacidade de ter jogadores que podem desempenhar várias funções: um plantel curto, competitivo e que nos permita tirar partido do melhor dos jogadores, e que eles sintam que têm a oportunidade de jogar. Por vezes, ter mais do que dois jogadores para uma determinada soluções é não dar uma oportunidade justa para que cada um deles possa disputar uma oportunidade com um colega», afirmou o treinador do Benfica ainda este mês numa conferência de imprensa.