O Benfica acertou o empréstimo de Ilija Vukotic ao Boavista, por duas temporadas.

O médio defensivo, de 22 anos, vai por isso representar os axadrezados até 30 de junho de 2023, como o Maisfutebol já tinha dado conta que o Boavista pretendia fazer.

Vukotic já está no Porto para assinar contrato com a SAD do Boavista e ser anunciado como reforço, o que deve acontecer ainda durante esta terça-feira.

O médio foi contratado com 18 anos, ao OFK Grbalj, de Montenegro, tendo cumprido as últimas quatro temporadas no Seixal, entre as equipas de juniores, sub-23 e B. Esta temporada, já fez dois jogos, e um golo, pelos bês encarnados.