O guarda-redes russo Ivan Zlobin vai deixar o Benfica para assinar pelo Famalicão a título definitivo, segundo apurou o Maisfutebol.

O negócio entre as partes está fechado, com as águias a salvaguardarem uma parte do passe do guardião que chegou à academia do Seixal desde 2016, ainda com idade júnior.

Depois das saídas de Defendi e Vaná, que dividiram a baliza da equipa famalicense na época passada, a equipa de João Pedro Sousa ainda vai procurar mais um guarda-redes para lutar pelo lugar com o homem que se estreou pela equipa principal Benfica na época passada.



De resto, Zlobin deverá ser oficializado pelos famalicenses em breve.