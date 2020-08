Mateus anunciou a saída do Boavista, após três épocas ao serviço do clube portuense. O internacional angolano de 36 anos usou as redes sociais para dar conta do fim da relação com os axadrezados.

«Hoje terminou a minha ligação ao Boavista, obrigado por todos os momentos que juntos passámos, não farei parte do novo projeto, Desejo tudo de bom ao clube e serei mas um a torcer por vocês. Viva mágico Xadrez», escreveu no Instagram.