Agora sim, parece que a novela vai terminar: o presidente Carlos Mouriño, do Celta de Vigo, anunciou que a contratação de Franco Cervi está presa por detalhes, depois de já ter sido alcançado um princípio de acordo com o jogador e com o Benfica.

«É um pedido do treinador e também tem o aval da direção desportiva. Já chegamos a um princípio de acordo com o jogador e com o seu clube, faltam acertar só alguns detalhes para fechar a contratação», disse Carlos Mouriñ.

«Esperamos conseguir encerrar esse negócio muito em breve», adiantou o dirigente, que, recorde-se, só não contratou Cervi em janeiro porque na altura Jorge Jesus acabou por não deixar sair o jogador, por considerar que ainda ia ser importante para fazer face às muitas ausências causadas pela covid-19.