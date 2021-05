Jardel está mesmo de saída do Benfica. Sem negociações para renovar o contrato, que termina em junho deste ano, o veterano central, sabe o Maisfutebol, não pretende ainda colocar um ponto final na carreira. Quer jogar pelo menos mais uma época.



Aos 35 anos, o defesa brasileiro tem sofrido com constantes lesões nos últimos anos, sendo a mais recente delas um problema muscular no tornozelo - participou no último jogo pelos encarnados a 21 de março, na vitória por 2-0 frente ao Sp. Braga (fez apenas 14 minutos).



Muito querido dentro do emblema da Luz, especialmente pelo presidente Luís Filipe Vieira, Jardel vai, antes de definir concretamente o próximo passo profissional, descansar e tirar alguns dias de férias com a família no Brasil.



França, Holanda e Turquia surgem neste momento como prováveis destinos para o central, que representa o Benfica desde 2010/11, quando foi contratado ao Olhanense. Já são 11 temporadas de águia ao peito, com cinco títulos da Liga.