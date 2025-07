Miguel Lopes já não é jogador do Estrela da Amadora. O capitão da equipa amadorense rescindiu por mútuo acordo com o clube, tal como o Maisfutebol tinha dado conta.

Lopes pretende seguir carreira noutro clube para ter mais minutos de jogo. O Estrela confirmou o saída, ao fim de quatro temporadas, e deixou um elogio público ao futebolista.

«Miguel Lopes foi uma peça-chave no sucesso do clube nesta nova era e teve um papel fundamental, dentro e fora de campo, no regresso do Estrela ao escalão principal do futebol português», começam por dizer.

Recordando o «vasto palmarés» de Miguel Lopes, o clube recorda:

«Para além dos números, fica a liderança, a dedicação e o exemplo que deixou em campo e no balneário. A sua entrega e ambição ajudaram a fortalecer o espírito do clube e a transmitir a identidade do Estrela a todos os que por cá passaram. Agradecemos profundamente o seu profissionalismo e desejamos a Miguel Lopes o maior sucesso, pessoal e profissional. Será sempre um dos nossos», acrescentam.

Desejando «boa sorte» ao «Capitão», o Estrela da Amadora segue assim um caminho distinto do antigo jogador de Sporting, FC Porto ou Sp. Braga.