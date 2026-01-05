Alan Godoy está perto de abandonar o Estrela da Amadora. O avançado, recorde-se, chegou à Reboleira por empréstimo do Barcelona com opção de compra. Porém, segundo o Maisfutebol confirmou, o jogador deverá regressar à Catalunha já neste mercado de inverno.

O ponta-de-lança de 22 anos chegou com expectativa à Amadora, essencialmente por vir de um «tubarão europeu». Foi, inclusive, titular nos dois primeiros encontros da Liga, ainda sob orientação de José Faria.

O espanhol começou a perder espaço e já não é opção há cerca de dois meses. João Nuno assumiu o comando técnico tricolor no final de setembro. Godoy ainda chegou a ser opção na derrota com o Gil Vicente, vindo do banco, no dia 4 de outubro.

Desde então não jogou qualquer minuto com a camisola do Estrela. Não tem sido, sequer, convocado para os jogos. No total fez seis jogos, sem somar qualquer golo ou assistência. A frente de ataque do Estrela, recorde-se, tem sido «dominada» pelo trio composto por Kikas, Jovane e Marcus.

O empréstimo durava até ao final da temporada, mas o avançado não conseguiu convencer. O mais certo é que o jogador regresse já neste mercado ao Barcelona. Esta saída permite, também, que o Estrela possa «arrumar» melhor a casa.