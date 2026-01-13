O nome chama a atenção - Eddy Doué, do Paris Saint-Germain, é um dos jogadores nas cogitações do Estrela da Amadora, da primeira divisão, para este mercado de transferências. Tal como adiantado pelo jornal L'Equipe, o Maisfutebol confirma que existem negociações entre os dois clubes.

Em final de contrato com o clube parisiense, a chegada de Doué em janeiro é uma possibilidade. O clube está disponível para libertar o jogador, mas o Estrela enfrenta concorrência de clubes franceses, acrescenta o L'Equipe.

Doué é primo de Desiré, estrela do PSG, e de Guela Doué, jogador do Estrasburgo. Natural de Bangolo, na Costa do Marfim, o jovem de 20 anos tem um percurso pouco usual no futebol atual.

Treinou fora do percurso profissional até bastante tarde. Iniciou percurso no modesto Sannois-Saint-Gratien, já no escalão sub-18, em campeonatos regionais. Depois ingressou na formação do Dunkerque, da Ligue 2, onde jogou duas épocas e chegou a treinar com a equipa principal.

Em 2023/24 jogou contra os sub-19 do PSG, pelo Dunkerque, e chamou a atenção dos parisienses. Ingressou no clube atual em 2024 e assinou contrato profissional em 2025. Tem atuado pelos sub-21 do PSG na Premier League International Cup e chamou a atenção pelas três assistências anotadas em três jogos.