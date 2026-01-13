O Estrela da Amadora corre o risco de perder Kikas já neste mercado de inverno, como avançou o jornal A Bola e confirmou o Maisfutebol. O goleador estrelista, e um dos capitães, poderá rumar ao Eupen, da II Liga da Bélgica.

O jogador, recorde-se, esteve perto de abandonar a Amadora no início da temporada, mas processos jurídicos impediram a ida do ponta-de-lança de 27 anos para a Rússia.

Reintegrado no plantel, Kikas tem sido dos mais utilizados no plantel, já com 17 jogos. É, inclusive, o melhor marcador da equipa, com seis golos marcados. Porém, a figura da Reboleira está em fim de contrato.

O Estrela da Amadora já avançou com a proposta de renovação, mas uma ida para a Bélgica tornou-se no cenário mais provável nos últimos dias.

O Eupen, atual quinto classificado da II Liga da Bélgica, quer contar já com o avançado para «atacar» a subida ao principal escalão belga. Deste modo, esperar pelo fim da temporada não é uma opção, pelo que estão dispostos a contratar Kikas já neste mercado.

O contrato proposto pelos belgas, que é até 2029, agrada a Kikas, que se encontra na quarta temporada pelo Estrela da Amadora. Presente no clube desde o regresso à Liga, Kikas é já um dos melhores marcadores da história no clube.