O Famalicão oficializou a chegada de Fernando Valenzuela, extremo argentino internacional sub-23 que assinou por uma época pelo clube minhoto.

No início do mês passado, Valenzuela já tinha confirmado a mudança de ares. «Vou emprestado por um ano com opção de compra», referiu ao TyC Sports o jogador do Barracas Central, da segunda divisão da Argentina.

Antes, Valenzuela representou o Racing Club e o Nueva Chicago.