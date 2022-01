O FC Porto e a Roma têm passado esta segunda-feira em conversações para acertar a transferência de Sérgio Oliveira, num modelo, como avançado pelo Maisfutebol, de empréstimo com opção de compra. Nesta altura ainda há detalhes por acertar, sobretudo em relação à opção de compra.

Segundo foi possível saber, o FC Porto tenta que a transferência possa chegar aos 18 ou 20 milhões de euros, incluindo a taxa de empréstimo, a opção de compra e os bónus por objetivos.

Enquanto isso, Sérgio Oliveira continua em Portugal, à espera de autorização para viajar. O jogador esteve esta segunda-feira no Olival, onde treinou com os companheiros e admitiu que estava de saída do FC Porto, sendo uma questão de tempo até a mudança se fechar.

Se tudo correr como as três partes preveem, Sérgio Oliveira deve viajar esta terça-feira para Roma, mas ainda não é seguro que assim seja. Tudo depende de acertar os detalhes que faltam.

Recorde-se que já no início da temporada Sérgio Oliveira esteve próximo de sair para o futebol italiano, na altura para a Fiorentina, mas a saída do treinador Gattuso acabou por deitar por terra as negociações. Aos 29 anos, o médio, que é um dos capitães de equipa, tem contrato válido com o FC Porto até 2025.