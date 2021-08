Luis Díaz tem sido alvo de interesse e análise de clubes da Premier League. O Maisfutebol apurou que Chelsea e Tottenham estão neste momento de olho no extremo colombiano e, inclusivamente, já discutem a possibilidade de avançarem com ofertas.



A dupla de Londres passou a observar o dossier com mais atenção depois de o jogador ganhar grande destaque e dividir o posto de goleador da última edição da Copa América com o craque argentino Lionel Messi: ambos anotaram quatro golos.



Uma possível venda de Díaz passou a ganhar mais força nos bastidores após os representantes do extremo de 24 anos viajarem para a Europa, onde estão desde a semana passada. Já estiveram em Portugal, passaram por Espanha e agora estão a caminho de Inglaterra.



Luis Díaz é uma das principais referências dos dragões no arranque desta época, tendo sido titular nos três primeiros jogos na Liga (contra Belenenses, Famalicão e Marítimo). O internacional colombiano tem contrato até junho de 2024 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.



O FC Porto, recorde-se, é dono de 80 por cento do passe de Luis Díaz, que custou 7,2 milhões de euros em 2019.