A partir de dia 1 de março, vão entrar em prática mudanças na estrutura do Gil Vicente. Tiago Lenho mantém-se como diretor geral do clube mas passa a ter novas funções ao nível da gestão do clube, nomeadamente na procura de novas parcerias.

Além disso, o Maisfutebol confirmou que o diretor desportivo dos gilistas passa a ser Flávio Soares a partir do primeiro dia de março. Troca assim o Arouca, onde era diretor de futebol e team manager desde 2013, e assina pelo clube de Barcelos.

Aos 35 anos, Flávio Soares encerra a ligação ao clube onde passou grande parte da carreira - jogou até nos juniores do emblema da Serra da Freita.

Já Tiago Lenho, também ex-futebolista e irmão de Nélson Lenho, teve duas passagens pelo Gil Vicente. A primeira como diretor desportivo, entre 2018 e 2022, e a segunda desde 2023, após um interregno de uma época no Marítimo.