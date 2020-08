O Gil Vicente anunciou a contratação de Kanya Fujimoto. O médio japonês de 21 anos chega emprestado pelo Tokyo Verdy por uma temporada e com opção de compra.

«O Gil Vicente e o Tokyo Verdy chegaram a acordo para a transferência do médio Kanya Fujimoto», lê-se numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.

O jogador contabilizava um golo em sete aparições na terceira época consecutiva pelo Tokyo Verdy, 12.º classificado da II Liga japonesa, clube em que se formou para o futebol e alcançou presenças constantes nas seleções jovens do Japão. Foi até titular duas vezes no Mundial sub-20 de 2019, na Polónia.

Kanya Fujimoto, de 21 anos, é o primeiro reforço anunciado pelos minhotos, que já tinham confirmado a saída do guarda-redes Wellington Luís e o fim das cedências do ex-colega de setor Bruno Diniz, do defesa Arthur Henrique, do médio Bozhidar Kraev e dos avançados Sandro Lima, Yves Baraye e Zakaria Naidji.

O Gil Vicente oficializou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira.