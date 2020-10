Marko Grujic, o último reforço a ser apresentado pelo FC Porto foi apresentado como jogador dos dragões depois de ter estado a representar a seleção da Sérvia e declarou estar muito orgulhoso por representar «um clube enorme».

«É um sentimento incrível. Finalmente estou aqui. Só consigo imaginar o seu aspeto quando os adeptos regressarem às bancadas. Estou ansioso por começar a treinar com os meus colegas e por jogar pelo FC Porto o mais rapidamente possível», disse, citado pelo site dos dragões.

O jogador que chega por empréstimo do Liverpool comentou ainda o facto de ir ser treinado por Sérgio Conceição, que afirma conhecer bem.

«Ainda não tive tempo para falar com os meus novos colegas nem com o treinador, porque estive na seleção, mas, se tudo correr bem, espero vê-los a todos amanhã de manhã. Sei que o Sérgio Conceição foi um grande jogador que também se tornou num grande treinador. Estou muito feliz por poder trabalhar com ele», garantiu.