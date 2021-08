O defesa-central Ivanildo Fernandes rescindiu o contrato que o ligava ao Sporting por mais um ano e vai ser reforço do Vizela, com os dois clubes a partilharem o passe do jogador, sabe o Maisfutebol.

Os leões resolvem assim mais um caso de jogadores que não entravam nas opções de Ruben Amorim para esta época, salvaguardando uma percentagem do passe do atleta que volta ater oportunidade de se mostrar na Liga.

O jogador de 25 anos que chegou aos leões em 2014, ainda júnior, não chegou a estrear-se pela equipa principal e esteve emprestado nas últimas três épocas.

Depois de uma boa temporada ao serviço do Moreirense em 2018-2019, Ivanildo seguiu para a Turquia, onde representou o Trabzonspor e o Rizespor.

Na época passada, jogou no Almería, também por empréstimo, e agora desvincula-se de forma definitiva do Sporting, tornando-se no terceiro jogador a fazer o percurso do Sporting para o Vizela esta época, depois de Tomás Silva e Nuno Moreira.

O jogador já se despediu do clube nas redes sociais, enaltecendo o orgulho de ter vestido a camisola do Sporting e a hora de seguir um novo rumo.

«Chegou a hora de me despedir desta grande instituição que é o Sporting. A vida é feita de ciclos e apesar de ser difícil dizer adeus, é preciso finalizá-los para que possamos recomeçar. Afinal, para evoluirmos profissionalmente e também como pessoas, é indispensável percorrer novos caminhos sempre. Foram oito anos de dedicação e levo no meu coração boas lembranças e muita gratidão por tudo que vivi e aprendi aqui. Agora chegou a hora de trilhar novos caminhos. Agradeço aos profissionais que sempre me acompanharam, às amizades que aqui foram criadas e acima de tudo aos fantásticos e incansáveis adeptos por todo o apoio. Passamos por grandes momentos juntos, bons e menos bons, mas todos de grande aprendizagem.»