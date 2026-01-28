O internacional sub-21 João Marques vai ser emprestado pelo Sp. Braga ao Casa Pia até ao final da temporada, confirmou o Maisfutebol. A oficialização do negócio deve acontecer nas próximas horas.

O médio criativo procura ganhar tempo de jogo que não tem tido no Sp. Braga - apenas participou numa partida com Carlos Vicens, diante dos gibraltarinos Red Imps, anotando uma assistência.

Marques vai reencontrar Álvaro Pacheco, treinador que o orientou em 2023/24 no Estoril, na sua época de afirmação. Aí, fez 41 jogos e teve 12 participações de golo, sendo contratado posteriormente pelo Sp. Braga por 3,5 milhões de euros.

Com apenas sete jogos na equipa principal dos arsenalistas ao todo e um empréstimo ao Gil Vicente pelo meio, João Marques, de 23 anos, está de malas feitas. Vai ajudar Pacheco na luta pela permanência na Liga.