O Leixões anunciou a contratação de Evrard Zag ao Vizela.

O médio costa-marfiense de 31 anos ruma a Matosinhos após quatro épocas e meia no Vizela, equipa que ajudou a subir do Campeonato de Portugal para a II Liga e na época passada para a Liga.

Nesta temporada, Evrard Zag esteve presente em 13 jogos dos vizelenses.

𝐙𝐀𝐆 𝐍𝐎 𝐌𝐀𝐑 🔴⚪



Evrard Zag é reforço do Leixões SC. O médio da Costa do Marfim chega ao Mar a título definitivo, proveniente do FC Vizela.



Bem-vindo, Zag 🤜🤛#ArmadaDoMar #Zag pic.twitter.com/QLKTgWh2kv