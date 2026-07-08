Transferências
Há 15 min
Liga: Daniel de la Cruz reforça Nacional por empréstimo
Lateral equatoriano cedido até ao final da temporada
DS
Lateral equatoriano cedido até ao final da temporada
DS
O Nacional anunciou mais um reforço para a próxima temporada. O clube insular chegou a acordo para a contratação de Daniel De La Cruz, cedido por empréstimo pelo LDU Quito, até ao final da presente temporada.
Formado nas camadas jovens deste clube, Daniel De La Cruz é um lateral-direito equatoriano que jogou pelas seleções jovens desse país. Integra os trabalhos da equipa de João Gião nesta quinta-feira.
De la Cruz vem suprir as vaga deixadas por João Aurélio e Alan Nuñez. É o sexto reforço do Nacional para a próxima temporada, depois de Mateus Iseppe, Stavros Gavriel, Renato Marin, João Gonçalves e Danel Dongmo.
Daniel De La Cruz reforça defesa alvi-negra por 1 época 🤝— C.D. Nacional (@CDNacional) July 8, 2026
Bem-vindo, Daniel! 🇪🇨 pic.twitter.com/fC9MFe2lrW
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