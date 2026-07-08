O Nacional anunciou mais um reforço para a próxima temporada. O clube insular chegou a acordo para a contratação de Daniel De La Cruz, cedido por empréstimo pelo LDU Quito, até ao final da presente temporada.

Formado nas camadas jovens deste clube, Daniel De La Cruz é um lateral-direito equatoriano que jogou pelas seleções jovens desse país. Integra os trabalhos da equipa de João Gião nesta quinta-feira. 

De la Cruz vem suprir as vaga deixadas por João Aurélio e Alan Nuñez. É o sexto reforço do Nacional para a próxima temporada, depois de Mateus Iseppe, Stavros Gavriel, Renato Marin, João Gonçalves e Danel Dongmo. 

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