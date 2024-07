​O Nacional garantiu a contratação de Chiheb Labidi. Trata-se de médio, internacional tunisino sub-20 e sub-23, atualmente com 23 anos, que chega do Club Africain.

O jogador chega à Madeira a custo zero, depois de ter terminado contrato com o clube da Liga tunisina, e assina contrato por três temporadas.

Vale a pena referir que Chiheb Labidi já esteve várias vezes perto de clubes portugueses. Na época passada esteve próximo de assinar com o Marítimo e antes disso já prestou provas no V. Guimarães, que até queria o atleta mas não chegou a acordo com o Club Africain.

