O guarda-redes espanhol Antonio Adán é reforço do Sporting, divulgou o clube nos meios oficiais.s

O guardião, de 33 anos, formado no Real Madrid, chega do At. Madrid, clube no qual passou as duas últimas épocas, tendo apenas realizado sete jogos no total.

Em declarações à Sporting TV, o guardião assumiu a ansiedade que sentia por se juntar aos novos companheiros.

«Depois de ser eliminado pelo At. Madrid, o meu desejo era apenas ser incorporado neste grande clube, com uma tão rica história», começou por dizer.

«Conheço a quantidade de títulos que tem no palmarés e a paixão que os adeptos têm. Venho trazer a dedicação que os adeptos exigem», acrescentou.

Adán diz que chega a Portugal na melhor fase de maturação da carreira e promete lutar pela titularidade.

«Chego no melhor momento da minha carreira, com uma maturidade tremenda, depois de ter passado por tão grandes equipas. Estou ansioso por poder continuar a jogar».

O espanhol falou também de Maximiano, com quem vai disputar a baliza dos leões, uma situação que acredita ser boa para todos.

«A competitividade é boa para mim, para ele e para o clube. Quanto mais competitividade em cada posição, mais cresce o clube», finalizou.

[artigo atualizado]